SOBRAL ANTIGA - ARCO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Situado no Boulevard Pedro I, hoje Av. Dr. Guarany, o Arco de Nossa Senhora de Fátima é um dos monumentos que mais caracterizam a Cidade.





No local, existia o Cruzeiro das Almas, erguido por iniciativa do missionário Frei Vidal da Penha, como símbolo de fé, na sua passagem por Sobral, no final do século XVIII.





Frei Vidal de Fraccardo veio do Convento da Penha, de Recife, para Sobral em 1797, para pregar Missões, tendo incentivado os fiéis a construir a Igreja de Nossa Senhora das Dores.





A Cruz das Almas foi demolida em 1929 pelo Prefeito José Jácome de Oliveira.





Por iniciativa de Dom José, o Arco de Nossa Senhora de Fátima foi construído em 1953, na administração do Prefeito Antônio Frota como marco da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima ao Brasil, tendo Sobral como ponto de visitação.





Projetado por Falb Rangel, o Arco de Nossa Senhora de Fátima foi executado por Francisco Frutuoso do Vale, que também foi o autor da imagem de Nossa Senhora que o encima.





Não obstante o somatório de anos que marca a sua existência, o Arco sobralense ainda é chamado por alguns de “Arco do Triunfo”, por sua ligeira aparência com o monumento francês.





