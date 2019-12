Blitz educativa exige respeito aos direitos das pessoas com deficiência no trânsito

O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoa com Deficiência de Sobral, realizou nesta manhã de terça-feira (03), uma blitz educativa de trânsito, para assegurar direito às pessoas com deficiência no trânsito. A ação foi alusivo ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado neste dia 3 de dezembro.





Durante a blitz, foram feitas abordagens à população e distribuição de material educativo com informações referentes às vagas especiais e como solicitar a credencial de autorização para a utilização das mesmas.

A intenção é garantir o respeito aos espaços reservados aos deficientes, conscientizando os motoristas sobre a importância de cumprir as regras básicas de convivência urbana e estacionar somente em local permitido.





Lei do Estacionamento





Segundo a Lei 10.741/2003, (Estatuto do Idoso), em seu artigo 41 diz que: É assegurada a reserva para idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas de estacionamento público e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. O Decreto Federal 5.296/2004 estabelece que 2% das vagas sejam destinadas às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.





(Blog do Célio Brito)