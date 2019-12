BARBÁRIE: Jovem é morto com 16 tiros em Pereiro; crime é mistério para polícia

Um homicídio a bala ocorreu por volta das 15h40 desta segunda-feira (2), em um Lava Jato localizado na rua Odílio Silva na cidade de Pereiro, distante 235 quilômetros de Juazeiro do Norte.





José Carlos Queiroz Oliveira, 21, foi surpreendido por uma dupla de moto que abriu fogo, fugindo em seguida. “Zezin Risadinha”, como era conhecido, foi executado com pelo menos 16 tiros de pistola calibre 380. A polícia foi acionada e esteve no local arrolando testemunhas e realizando os primeiros levantamentos de praxe. A polícia de Pereiro investiga a motivação do crime e trabalha para identificar os matadores.





Portal Miséria c/ informações de Richard Lopes