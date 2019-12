SOLIDARIEDADE: Camocinense de 25 anos com quadro de Meningite precisa de doações

O jovem Geilson Oliveira, de 25 anos, morador do bairro Olinda em Camocim, está enfrentando dias de tormentos. Ele se encontra internado em um leito do hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral com um quadro de Meningite. O diagnóstico veio após exames mais detalhados realizados na unidade.





O camocinense havia dado entrada no hospital Murilo Aguiar com sintomas de pneumonia, porém, a situação clínica do jovem se agravou e em seguida foi encaminhado a Santa Casa. Lá, foi feito o diagnóstico e está sendo medicado.





O irmão mais velho de Geilson está acompanhando-o há quatro dias, afirma que seu irmão está reagindo bem ao tratamento.





A família precisa de doações de dinheiro ou mantimentos para custear despesas decorrentes da estadia em Sobral para compra de fraudas e remédios. Quem poder doar qualquer quantia pode fazê-lo por meio da conta bancária abaixo:





CAIXA

Agência: 0745

Operação: 013

Conta: 00030909-8

Antônio Wilson O. da Silva





Fonte: Camocim Portal de Notícias