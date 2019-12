Somália: 90 pessoas morrem em explosão de carro-bomba

Governo confirmou que outros 90 civis foram feridos no atentado.

A explosão de um carro-bomba, na manhã deste sábado (28), na Somália, resultou na morte de pelo menos 90 pessoas além de deixar mais de outras 90 feridas. A explosão foi em um posto da alfândega na capital Mogadíscio.





A Somália vive em estado de conflito e caos desde 1991 após a queda do ditador Mohamed Siad Barré. Sem um governo efetivo, o país padece nas mãos de milícias e senhores da guerra islâmicos.





De acordo com o Ministério de Relações Exteriores do país, o ataque ocorreu por volta das 2h, no horário de Brasília. Um suposto homem-bomba explodiu seu veículo perto do posto de controle da fronteira, que também é um ponto de coleta de impostos para o governo.





Até agora, nenhum grupo terrorista assumiu a responsabilidade pelo atentado. Entretanto, o grupo jihadista Al Shabab tenha se posicionado contra a construção da estrada entre as duas cidades.





Em entrevista a repórteres no local da explosão, o prefeito de Mogadíscio, Omar Muhamoud, disse que o governo confirmou que pelo menos 90 civis, a maioria estudantes, foram feridos na explosão. (Pleno News)