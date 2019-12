Tragédia! Colisão grave mata pai, mãe e filha de 2 anos

Outras 26 pessoas ficaram feridas no choque entre carreta e ônibus.

Uma forte colisão entre uma carreta e um ônibus de turismo deixou seis mortos e 26 feridos na BR-364, que corta Rondônia.





O choque frontal entre os dois veículos aconteceu entre as cidades de Vilhena e Pimenta Bueno. Os dois motoristas do ônibus faleceram na hora.





O motorista do caminhão, sua esposa e uma das filhas do casal, de apenas 2 anos de idade, também morreram. Na carreta ainda estavam os outros dois filhos do casal, de 5 e 10 anos, que sobreviveram.





Entre os passageiros do ônibus faleceu uma mulher de 45 anos. Os feridos foram socorridos no Hospital Regional de Vilhena, onde uma equipe de 60 pessoas foi preparada apenas para atender os acidentados.





A Polícia Rodoviária Federal não divulgou a causa do acidente.





(Pleno News)