URGENTE! DUAS JOVENS ESTÃO DESAPARECIDAS EM SOBRAL! VÍDEO

Duas adolescentes estão desaparecidas na cidade de Sobral! Segundo os familiares, era por volta de 14h00 de ontem (28), quando as duas jovens saíram para comprar pães em uma padaria situada próximo ao Centro de Convenções.





Eloar e Laís ambas com 13 anos de idade, residem no Bairro Alto do Cristo, a família se encontra bastante aflita. Pede-se encarecidamente quem tiver informações sobre o paradeiro das garotas entrar em contato, através dos números: (88) 9 9378-6384 ou 9 9229-6168.





Veja mais detalhes na reportagem de Olivando Alves: