O caso aconteceu na madrugada de hoje (15), em uma residência, no bairro Cidade de Deus, em Forquilha. De acordo com informações colhidas pelo site O Sobralense, apontam que o pai estava dormindo na rede com a criança, quando sem perceber, acabou deitando sobre o bebê, que infelizmente veio a óbito. Os pais da criança estão em estado de choque. Policiais militares estiveram no local realizando os procedimentos de praxe.

Veja mais sobre: outros