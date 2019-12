UTILIDADE PÚBLICA - FAMÍLIA PROCURA POR PARENTES EM SOBRAL

Nossa Equipe de reportagem recebeu uma solicitação de ajudar para tentar localizar os familiares Jaime Roberto de Lima, que morou por muito tempo na localidade de Córrego da Onça, em Sobral.

Confira a solicitação na íntegra:

"Bom dia! Meu nome é Juliana, sou filha de uma mulher chamada Rita, que foi junta com um homem de Sobral, inclusive teve um filho dele, que se chama Robson. O nome do nosso pai é Jaime Roberto de Lima (falecido). Lembro que alguns familiares moravam no lugar chamado Córrego da Onça.









Peço que nos ajude e divulgue isso por favor. Estamos procurando nossos familiares.

Nos morávamos em Sobral no ano de 1992, que foi o ano que meu pai morreu, no bairro Sumaré.









Lembrando que nosso pai se chamava Jaime Roberto de Lima e minha mãe se chama Rita.

Se não me engano, meu pai teve uma primeira esposa que se chamava Penha.









Por favor me ajudem! Entre em contato comigo.









Meu irmão (Robson) nasceu no dia 15 de fevereiro de 1992.









Caso queiram entra em contato comigo meu WhatsApp é (85) 98611.8792."