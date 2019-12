Vereador do PSOL homenageia ditador da Coreia do Norte

Governo do país é um dos mais brutais do mundo.

O vereador Leonel Brizola Neto (PSOL-RJ) apresentou uma moção ao presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para homenagear o governo da Coreia do Norte e ao ditador Kim Jong-un.





– Por todo esforço de seu povo e de seu Máximo Dirigente, Excelentíssimo Senhor Kim Jong-un, na luta pela reunificação da Coreia e a necessária busca da paz mundial – diz a moção de louvor ao líder norte-coreano.





No dia 29 de novembro, Leonel Brizola Neto se encontrou com o embaixador da Coreia do Norte em Brasília, Kim Chol-hok, e no mesmo dia a moção foi entregue ao representante do governo comunista.





O governo da Coreia do Norte é considerado um dos mais brutais do mundo e é responsável por vários ataques aos diretos humanos. Segundo a Anistia Internacional, 120 mil pessoas estão presas no país sujeitas a torturas e condições desumanas.





No país não é permitido criticar o governo e seguir alguma religião pode levar o cidadão à prisão ou até à morte.





(Pleno News)