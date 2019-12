VÍDEO - Menino chora de alegria após última dose de quimioterapia

Steven Cotter não segurou as lágrimas ao tomar pela última vez as medicações e saber que agora está livre do câncer.

O norte-americano Steven Cotter, de Oklahoma (EUA), tinha apenas 6 anos quando foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda de alto risco. Desde agosto de 2016, ele travava uma batalha movida a dor e (muita) esperança, e o choro de alegria do menino ao receber a última dose de quimioterapia apenas confirmou o fim de uma longa luta com o melhor resultado possível.





A mãe dele, Ashley Cotter, foi ao Facebook no sábado (14/12/2019) para postar um vídeo emocionante, no qual ele toma os remédios já sabendo que está livre do câncer, após três anos de tratamento









(Metrópoles)