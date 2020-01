22 pessoas foram detidas em Cabo Frio por cobrar estacionamento nas ruas da cidade

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da equipe de Fiscalização de Transportes Urbanos cooperou, nesta sexta-feira (3), junto à Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Polícia Militar para coibir as ações de flanelinhas nos pontos mais críticos de Cabo Frio. Ao todo, a operação apreendeu 22 pessoas que foram encaminhadas para a 126º DP de Cabo Frio.





A ação visou combater a cobrança ilegal e abusiva de estacionamentos na cidade. As equipes percorreram as regiões de maiores concentrações de flanelinhas, que em determinados lugares cobram até R$ 30 por veículo, incluindo placas de Cabo Frio que não pagam estacionamento no município. Muitos desses veículos ficam parados em locais irregulares e sujeitos a multas.





“As ações irão ocorrer durante todo o verão, período de maior movimentação de turistas na cidade e que acarreta grande circulação de veículos pelas vias, intensificando o fluxo e gerando procura acentuada por vagas de estacionamentos. A prática ilegal será combatida e quem for pego será preso e encaminhado a delegacia de Cabo Frio”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Everaldo Loback.





(Jornal de Sábado)