Bombeiro de Itapipoca converte o primeiro salário em doação de cestas básicas

A boa ação vem de promessa ao padroeiro de Canindé, São Francisco das Chagas, caso o soldado fosse aprovado em concurso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) empossou 218 novos soldados em dezembro de 2019 para agregar o efetivo cearense. Dos novos recrutas, destacou-se o soldado Gleidson, natural de Canindé, que prometeu converter o primeiro salário, recebido em janeiro de 2020, em cestas básicas caso fosse aprovado no concurso dos Bombeiros.





A promessa foi feita ao padroeiro de Canindé, São Francisco das Chagas. A princípio, o soldado estava preocupado de não conseguir cestas suficientes, mas o salário rendeu 78 cestas "de bom tamanho". "Procurei os bairros mais carentes da minha cidade: Bairro do S, Campinas e Palestina", conta Gleidson, que agora atua no quartel da 5ªCIA/3°BBPM, que fica no municipio de Itapipoca.





As entregas foram realizadas neste sábado, 4 de janeiro, entre as 11h e 21h. A iniciativa contou com o apoio logístico dos bombeiros militares do quartel de Canindé.





(O Povo)