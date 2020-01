ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM COREAÚ/CE

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado hoje (18) por volta das 12h00 na localidade de Corte Grande, na CE 364.





O veículo envolvido no sinistro foi Fiat Strada, placa do município de Alcântaras/CE.



Segundo informações, o condutor perdeu o controle do veículo, capotando várias vezes, vindo a óbito no local.





A PM está isolando o local do acidente, aguardando a Perícia.





Mais detalhes a qualquer momento.