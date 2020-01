INCONTROLÁVEL: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI FURTADA NA CIDADE DE SOBRAL

O furto foi registrado na manhã de ontem (17), por volta das 10h00, na avenida Dom José, Centro.





O veículo estava estacionado em frente o colégio Santana. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança.





A motocicleta furtada foi uma Honda Biz de cor verde e placa HXJ-3138.



Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia, através do telefone (190). O sigilo das informações é garantido.





Veja nas imagens o ladrão furtando a moto: