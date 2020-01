ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EX-VEREADOR É REGISTRADO NA SERRA DA IBIAPABA

Um grave acidente de transito envolvendo um ex-vereador de Tianguá foi registrado na noite da quarta (01/01), na CE 187, altura do km 129, entre os municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará. A colisão aconteceu por volta das 22h00 e envolveu uma caminhonete S10 conduzida pelo ex-vereador Haroldo Aragão Correia (PT), que completava 49 anos na data de ontem e um caminhão que transportava madeira.

De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista do caminhão se evadiu deixando o veículo no local do acidente.





Conforme informações da equipe do Resgate, uma jovem de 21 anos identificada como Karla Sousa da Silva, 21 anos que estava na caminhonete teve a perna amputada e foi socorrida para atendimento em Sobral. Ainda de acordo com os socorristas, Haroldo estava consciente e sofreu escoriações aparentemente leves, sendo socorrido ao hospital de Tianguá. O caminhão foi rebocado ao Detran de Tianguá.





(Ibiapaba 24 horas)