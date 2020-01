Hashtag contra Dias Toffoli chama ministro de "maldito"

Onda de descontentamento pede também o impeachment do magistrado.





Nesta quinta-feira (2), uma campanha lançada nas redes sociais mostrou a indignação de brasileiros com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. A hashtag #ToffoliMaldito aponta para as últimas decisões do magistrado e mostra revolta dos internautas.





Entre as ações apontadas estão a suspensão da norma do governo que reduzia o custo do DPVAT e o desbloqueio das contas deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ). Os usuários das redes sociais aproveitaram para pedir o impeachment de Gilmar Mendes junto com o de Toffoli.









DECISÃO SOBRE DPVAT





Em sua decisão, o ministro Toffoli afirmou que a resolução do Ministério da Economia foi um modo encontrado para “esvaziar” uma decisão do Supremo. A Corte havia suspendido uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que tornaria a obtenção do documento gratuita.





A decisão de Toffoli é uma liminar e foi tomada depois que a empresa Líder, que administra os recursos arrecadados com o pagamento do seguro, entrou com uma ação contra a norma do governo.





Um dos sócios da empresa é o presidente do PSL, Luciano Bivar, que protagonizou um racha com o presidente Jair Bolsonaro.





Fonte: Pleno News