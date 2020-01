Luciano Feijão retira a intenção de sair pré-candidato a vereador novamente em 2020

O Ex-vereador Professor Luciano Feijão (PDT), anunciou sua retirada da intenção de sair pré-candidato a vereador novamente em 2020, para não atrapalhar seu rebento Joaquim Feijão, vereador em primeiro mandato. Conforme publicou o radialista Oliveira Domingos, na sua coluna Caipora News” na última sexta-feira (27).





O Chanceler da Faculdade Luciano Feijão (FLF), Professor Luciano Feijão, havia desistido em 2012, de disputar cadeira na Câmara Municipal de Sobral, após exercer ininterruptamente oito mandatos consecutivos. Conduto, não abandonou a política tendo inclusive sagrado seu ex-assessor Gilmar Bastos, vereador eleito para lhe suceder no parlamento municipal, embora, tenha ocorrido rompimento da parceria política, tempo depois.





Para resgatar seu legado político, o pai, Professor Luciano Feijão, lançou seu caçula Joaquim Feijão, em 2016, para sucessor da família na política sobralense, tendo sido eleito expressivamente. Porém, reacendeu novamente no pai o desejo de voltar a política e disputar uma segunda cadeira de vereador no seio da família, já que a sua intenção era manter o filho para reeleição, e correr por fora para garantir sua vaga, sem interferi na do filho.





Após análise do grupo familiar, que tem unidade e são responsáveis pela tomada das decisões, resolveram focar esforços apenas na reeleição do Joaquim Feijão, que vem alcançando destaque na desenvoltura no parlamento municipal.





(Célio Brito)