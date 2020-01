Acusado de tentativa de homicídio é preso em Santa Quitéria

Um homem de 28 anos foi preso na noite deste sábado (05), por policiais do Raio, quando estava em uma casa na localidade Pudrinha, sentido ao município de Catunda, a pouco mais de 1 quilômetro da sede de Santa Quitéria. Ele confessou a autoria de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior, no bairro Primavera.





Os raianos receberam uma informação anônima, de que um indivíduo em atitude suspeita estaria se escondendo no local. De pronto, foram até a casa, onde fizeram uma abordagem, tendo encontrado uma quantia de R$ 30,00 em espécie e uma pistola Taurus modelo 638 com uma munição intacta, que estava escondida nos arredores.





Ele confessou ser o proprietário do revólver, bem como a autoria do tiro contra a vítima, José Flávio Pinto. O acusado, natural da cidade de Sobral e detentor de uma vasta ficha criminal, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





Com esta, já são três armas retiradas de circulação pelo Raio em apenas quatro dias do ano na cidade.





