Guarany de Sobral bate Horizonte e larga na frente no Cearense

Esquerdinha marca e garante vitória do time do Cacique.

O Guarany de Sobral estreou no Campeonato Cearense com vitória. O Cacique levou a melhor em cima do Horizonte, no estádio João Ronaldo em Pacajus, às 15h30, por 1 a 0. Esquerdinha mandou para as redes de cabeça aos 16 minutos do primeiro tempo, marcou o primeiro gol do Estadual 2020 e garantiu a vitória do Guarasol.





Com o resultado, o Cacique soma três pontos. Já o Galo permanece sem pontos. Os times entram em campo novamente na quarta-feira (8). O Galo enfrenta o Atlético-CE, no Raimundão, às 20 horas. O Guarany de Sobral encara o Ferroviário, no Junco, às 21h30. As partidas são válidas pela segunda rodada do Campeonato Cearense.





Com informações do Globo Esporte