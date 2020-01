Após receber alta, Ex-PM Luciano de Camocim procura trabalho para recomeçar a vida

Após passar (03) três meses e (15) quinze dias internado no Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, estabilizando o vício do álcool, o ex-policial militar, Luciano Aragão, de 45 anos, recebeu alta e retornou a Camocim com a missão de retomar o convivio na sociedade de forma sóbria, distante do álcool e das demais substâncias químicas que tanto prejudicaram sua vida.





Luciano foi internado por força judicial, através de ação impetrada pelo amigo sargento Ésio.





"Ele não está curado. O hospital nao é a instituição para acompanhamento até a cura do alcoolismo. Na verdade, o hospital é apenas para estabilizar", explicou o amigo conforme as orientações recebidas da instituição após ter sido comunicado da alta de Luciano.





"Agora, ele precisa também da ajuda da família e da sociedade, além do acompanhamento do sistema de saúde pública através de seus órgãos, como o CAPS e outros. Ele também precisa de um emprego, de uma atividade para ocupar a mente, algo que não está sendo tão fácil. Mas ele está tentando. Está procurando", disse.





Via Revista Camocim