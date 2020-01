Arma é apreendida durante abordagem do Raio em bairro de Santa Quitéria

Policiais do Raio de Santa Quitéria retiraram na noite desta sexta-feira (03), mais uma arma de circulação no bairro Pedra da Saudade. Este é o segundo armamento apreendido na região, em pouco mais de 24 horas.





Francisco Flávio Loiola de Sousa, 19, foi abordado pelos raianos e informou ter em sua residência, na rua Francisco Farias de Torres, um revólver calibre 38. Além da arma, também foram encontradas no local três munições intactas e uma balança de precisão.





O acusado foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento.





(A Voz de Sta. Quitéria)