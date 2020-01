ATENÇÃO ENEL! PERIGO IMINENTE NA RUA FREI ÁLVARO, BAIRRO ALTO DO CRISTO.

Internauta denuncia um poste da rede de iluminação pública na iminência de cair.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Segue fotos referente estrutura do poste, localizado na Rua Frei Álvaro, 128. Bairro: Alto do Cristo (a citada rua é conhecida como antiga rua do meio).









A estrutura do citado poste está preocupando os moradores da rua. Os moradores por várias vezes acionaram a empresa ENEL, onde compareceram funcionários da citada empresa e eles alegaram que realmente a situação existe e é preocupante, mas até o presente momento não tomaram as devidas providências cabíveis.









A rua é muito estreita, todo instante tem fluxo de carro passando, pedestre, crianças....









Por favor, nos ajude a resolve o mencionado problema.

Desde já agradeço a compreensão de todos.









Obrigada!"