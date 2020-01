Em menos de 24 horas, mais três mulheres foram mortas no Ceará, entre a tarde de sexta e a madrugada de hoje

Três mulheres foram assassinadas no Ceará em menos de 24 horas, no intervalo entre a tarde de sexta-feira (24) e o começo da madrugada do sábado (25), aumentando para 24 o número de vítimas de crimes deste gênero no estado neste começo de ano. Uma idosa, uma adolescente e uma ex-presidiária de 30 anos foram mortas, respectivamente, em Caucaia, Fortaleza e Juazeiro do Norte.





O primeiro crime ocorreu ainda na tarde desta sexta-feira (24), na Praia do Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde uma idosa de 93 anos foi assassinada a pauladas dentro de sua residência. Segundo a Polícia, a aposentada Maria Nísia Teixeira de Freitas foi vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte). A anciã, aposentada, foi assassinada pelo namorado da sua própria cuidadora. A prestadora de serviços também esteve envolvida no crime e o casal acabou preso em flagrante por policiais militares do 12º BPM.





O segundo caso ocorreu na noite da sexta-feira, quando bandidos de uma facção assassinaram, a tiros, uma adolescente no bairro Conjunto Ceará. Após o assassinato, os criminosos arrastaram o corpo da garota pelas ruas e o deixaram em cima dos trilhos da linha férrea entre o Conjunto Ceará e a estação do Distrito de Jurema, em Caucaia. A vítima, aparentando em torno de 16 anos, não foi identificada no local do crime.





Tiros





No começo da madrugada deste sábado, uma mulher de 30 anos, ex-presidiária e que usava uma tornozeleira eletrônica, foi morta, a tiros, no bairro São José, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza). A vítima foi atacada quando estava dormindo em sua casa, no bairro São José.





Cerca de 15 tiros de pistola foram disparados contra Dayane da Silva Mascarenhas, 30. Dayane possuía uma extensa ficha criminal. A Polícia suspeita de um “acerto de contas”.





Veja a seguir a lista das mulheres mortas no Ceará neste ano:





JANEIRO





01 (01/01) – Valdiane Almeida da Silva, 18 (bala) – Av. Sgto. Hermínio/Pres. Kennedy (CAPITAL)





02 (02/02) – Karolaine Maria Carneiro dos Santos, 18 (bala) – Bairro Bom Jardim (CAPITAL)





03 (02/01) – Clarissa Gomes da Silva, 24 (bala) – Sede/Centro (BANABUIÚ)





04 (04/01) – Kathely Anne Freitas, 22 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





05 (04/01) – Laura Adriana Freitas Carneiro, 43 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





06 (05/01) – Thaís Avelino de Sousa Nascimento, 32 (bala) – R. Catolé/Jangurussu (CAPITAL)





07 (05/01) – Sheyla Cristina Lima Lins, 34 (facadas) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE)





08 (05/01) – Maria Terezinha Dias Menezes, 74 (facada) – Sede (SOBRAL)





09 (06/01) – Alane dos Santos Camelo, 22 (bala) – Av. Wenefrido Melo/Mondubim (CAPITAL)





10 (06/01) – Janaína Carneiro de Oliveira, 27 (bala) – Sede (BANABUIÚ)





11 (07/01) – Ana Angélica Pereira Capistrano, 48 (bala) – Av.Mister Hull/Ant. Bezerra (CAPITAL)





12 (07/01) – Maria de Lourdes Ramos Lopez, 21 (bala) – Localidade Baixa Grande (PACAJUS)





13 (07/01) – Inara do Nascimento Ferreira, 17 (bala) – B. Bom Jardim (CAPITAL)





14 (14/01) – Nayara Kelly do Nascimento Lima, 18 (bala) – Sede (LAVRAS DA MANGABEIRA)





15 (17/01) – Maria Jucileide Pereira da Silva. 54 (facadas) – (RUSSAS)





16 (17/01) – Maria da Paz Abel Pires de Sousa, 49 (bala) – Sede (TAUÁ)





17 (18/01) – Diana Anastácio da Silva, 58 (bala) – Localidade Gurguri – CE-040 (FORTIM)





18 (18/01) – Maria Neliane Gomes da Silva, 34 (bala) – Bairro Padre Júlio Maria (CAUCAIA)





19 (18/01) – Camila Veras da Silva, 27 (bala) – R. Justiniano Serpa/B. Otávio Bonfim (CAPITAL)





20 (20/01) – Edna Guedes Venâncio, 49 (outros meios) – Sede (POTENGI)





21 (22/01) – Identificada apenas por Geruza (pedras/outros) – Serra do Estevão (QUIXADÁ)





22 (24/01) – Maria Nísia Teixeira de Freitas, 82 (outros meios) – Icaraí (CAUCAIA)





23 (24/01) – Adolescente não identificada (bala) – Conjunto Ceará (CAPITAL)





24 (25/01) – Dayane da Silva Mascarenhas, 30 (bala) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE).





(Blog Fernando Ribeiro)