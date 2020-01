Aumenta a lista de suspeitos de tramar o assassinato do prefeito de Granjeiro

Um áudio revela ameaças do candidato derrotado pelo prefeito nas últimas eleições.

Subiu para sete o número de suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito do Município de Granjeiro (a 478 km de Fortaleza), João Gregório Neto, 52 anos, morto por pistoleiros na manhã de 24 de dezembro do ano passado. Um homem foi detido nesta quinta-feira (23), por ter tentado prejudicar a coleta de provas no local do crime. A Polícia deve também incluir no rol dos suspeitos o candidato derrotado por João Gregório nas últimas eleições, Raimundo Duclieux, o “Doutor Gudy”, que teria ameaçado a vítima.





De acordo com as autoridades, o suspeito (identidade não revelada) teria alterado a posição das câmeras de rua instaladas nas proximidades do local onde o prefeito foi assassinado. O objetivo era evitar que a Polícia coletasse imagens da cena do crime e pistas que levassem à identificação dos assassinos e dos veículos usados na ação criminosa.





Além do suspeito detido, outras quatro pessoas já estão sendo investigadas. Uma delas permanece foragida. Seria o homem que disparou os tiros no prefeito. Indícios revelam que após o crime, ele teria fugido para o estado de Pernambuco. Informações extra-oficiais apontam que o atirador seria um policial militar.





Derrotado





Já o nome do candidato derrotado nas urnas por “João do Povo”, Raimundo Duclieux de Freitas, o “Doutor Gudy”, apareceu após ser revelada nas redes sociais um áudio em que ele faz ameaças diretas ao então prefeito João Gregório. Inconformado com a derrota nas eleições, ele se tornou inimigo da vítima.









Em tempo





A morte do prefeito está sendo investigada por uma Força-Tarefa montada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), determinada pelo governador do estado, Camilo Santana (PT). A Polícia já revelou que as pistas colhidas desde o dia do crime apontam para motivação política.





Outra informação revela que os mandantes, intermediários e assassinos do prefeito se reuniram dias antes do crime para montar a trama em seus detalhes. Na manhã do dia 24, o plano foi executado. João Gregório foi eliminado com tiros nas costas e na nuca quando fazia sua atividade física diária. Caminhava nas proximidades de casa e caiu na emboscada.





(CN7)