Balanço da violência no fim de semana contabiliza 25 mortes em assassinatos e acidentes de trânsito

O Ceará terminou mais um fim de semana de forma sangrenta. Ao menos, 25 pessoas morreram de forma violenta no período compreendido entre a última sexta-feira (10) e o começo da madrugada desta segunda-feira (13). Além de 13 mortes em acidentes de trânsito, mais 12 pessoas foram vítimas de assassinatos.





Oito crimes de morte ocorreram na Grande Fortaleza e mais quatro no interior. Na Capital foram registrados homicídios e latrocínios nos bairros José Walter, Maraponga e na Vila União. Na Região Metropolitana, foram quatro crimes em Pacajus, Caucaia, Maracanaú e Cascavel.





No Interior, assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (dois casos), Caririaçu e Várzea Alegre.





Um duplo homicídio foi registrado na madrugada do último sábado (11), na zona Sul de Fortaleza. Dois homens acabaram fuzilados dentro de um carro que foi perseguido e se envolveu em um acidente durante a ação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),os mortos foram identificados por Francisco Augusto Militão da Silva, 18 anos; e William da Silva Cunha, 21.





O crime foi filmado por câmeras de residências e pontos comerciais na Rua General Tomé, no bairro Maraponga. Aconteceu por volta de 4h42.





Outros casos





Um homem de 28 anos morreu e uma criança ficou ferida em conseqüência de um tiroteio ocorrido na noite do último sábado, em Fortaleza. O caso ocorreu na Rua Plutão, no bairro Vila União, onde Charles Willian Mota de Morais, 28 anos, foi baleado e morto na porta de uma residência. Um garoto que passava pelo local acabou recebendo uma ”bala perdida”.





Um jovem identificado por Felipe, que seria integrante de uma facção, foi morto, a tiros, na tarde de ontem, no Centro da cidade de Maracanaú. “Veja”, como era conhecido, chegou a ser levado para o hospital da cidade, mas morreu na Emergência.





Em Pacajus, um jovem foi assassinado na tarde da última sexta-feira (10). E em Caucaia, bandidos de uma facção mataram Antônio da Cunha de Sousa, 34 anos, próximo à uma Reserva Indígena, no bairro Padre Júlio Maria.





Um homem identificado apenas por Paulo Henrique foi assassinado, a tiros, no começo da madrugada desta segunda-feira (13), em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Bandidos invadiram a casa dele o mataram na presença da esposa e dos filhos.





Interior do estado





Um homem de 50 anos de idade, identificado como Paulo Costa Martins, foi morto a tiros e golpes de machado, na tarde de domingo (12), na localidade de Sítio Santa Helena, na zona rural do Município de Caririaçu. Segundo a Polícia, o autor do crime foi um irmão da vítima, que já foi identificado, mas permanece foragido.





Em Várzea Alegre, Cícero Romário Carlos de Sousa, foi assassinado, a tiros, na noite de sexta-feira. Em Juazeiro, morreu no Hospital Regional do Cariri (HRC), Luiz Alves dos Santos, que havia sido baleado na cidade do Cedro.





Também em Juazeiro, um crime de morte ocorreu na noite do domingo (12), tendo como vítima José Antônio da Silva, 30 anos. O crime ocorreu no bairro Antônio Vieira.





(Fernando Ribeiro)