Brasil descarta o 4º dos 9 casos suspeitos de coronavírus

Investigações são feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz

Após as ameaças em Santa Catarina e no Paraná serem descartadas, outro caso suspeito de coronavírus também foi desconsiderado nesta quinta-feira (30). A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro fez o informe, sem dar detalhes sobre a identidade nem localidade do paciente.





Com isso, os nove casos suspeitos sob monitoração do governo federal reduziram para cinco: um em Minas Gerais, três em São Paulo e um no Ceará. Os números podem ser atualizados pela tarde, quando o Ministério da Saúde irá divulgar um novo boletim.





A pasta decidiu fazer atualizações todos os dias às 16h, baseadas em informações coletadas até as 12h. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é responsável pela verificação e exames dos pacientes com suspeita de infecção.





No mundo, já foram contabilizadas 170 mortes e quase 8 mil pessoas infectadas. Até agora, 18 países confirmaram a presença do vírus, batizado de 2019-nCoV. Confira a lista abaixo.





PAÍSES COM CASOS CONFIRMADOS





China (e suas regiões autônomas Tibete, Macau e Hong Kong)

Estados Unidos

França

Alemanha

Austrália

Canadá

Japão

Malásia

Singapura

Coreia do Sul

Taiwan

Tailândia

Vietnã

Nepal

Camboja

Sri Lanka

Emirados Árabes

Finlândia





(Pleno News)