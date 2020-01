Brasil e Índia assinam 15 acordos em diversas áreas

Presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio em suas redes sociais.

Neste sábado (25), o Brasil e a Índia assinaram 15 acordos de cooperação entre os países. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais.





Bolsonaro participou de uma reunião oficial com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Em sua conta do Twitter, ele destacou a parceria entre os países e o interesse da Índia no desenvolvimento de biocombustíveis.





– Vários acordos assinados na área de infraestrutura, justiça, ciência e tecnologia, agricultura, exploração petrolífera, mineração, saúde, cultura e turismo. Ressalto o grande interesse indiano no desenvolvimento de biocombustíveis utilizando nossa tecnologia no etanol. A confiança do mundo no Brasil está de volta – escreveu.





O presidente ficará na Índia até a segunda-feira (26).





Foto: Alan Santos/PR

Fonte: Plenos News