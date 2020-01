Casal é preso em flagrante por policiais do BPRE em Maracanaú com um carregamento de drogas

Cerca de 200 quilos de drogas foram apreendidos na manhã desta terça-feira (14), por policiais militares que estavam de serviço no posto de fiscalização do Batalhão de Policiamento Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na rodovia CE-060, no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As drogas eram transportadas em um veículo com placas de Fortaleza e ocupado por um casal.





De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, foram presos durante a ação do BPRE um homem identificado como André Gadelha Almeida; e a jovem Talita Silva da Cunha.





A droga estava armazenada em forma de tijolos de maconha colocados no porta-malas do veículo modelo Corsa Classic, cor cinza, de placas OIQ-8680 (CE).





Os policiais faziam uma fiscalização de rotina quando decidiram para o veículo onde estava o casal. Percebendo o nervosismo dos ocupantes, decidiram fazer uma busca detalhada no carro e acabaram encontrando toda a droga no porta-malas e em outras partes do automóvel.





O casal foi encaminhado à Polícia Civil, que vai aprofundar as investigações para saber da origem e do destino dos entorpecentes e o envolvimento de outras pessoas no crime de tráfico.





(Blog do Fernando Ribeiro)