POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR RECUPERAM MOTO TOMADA DE ASSALTO EM FORQUILHA

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Forquilha em ação conjunta com o destacamento da Polícia Militar da mesma cidade e apoio da Guarda Municipal de Forquilha recuperaram, hoje (14/01), uma motocicleta tomada de assalto. Após o recebimento de uma denúncia anônima em que davam conta que vários indivíduos estavam escondidos na localidade de Quilombo, na cidade de Forquilha, e que, possivelmente, dois dos integrantes do grupo teriam efetuado o roubo de uma moto Honda Bross, de cor preta. Após as investigações dos Policiais Civis e informações do destacamento da Polícia Militar de Forquilha conseguiram recuperar a moto (Placa OCJ 5623) no matagal, nas proximidades da localidade de Quilombo, em virtude de uma perseguição aos indivíduos, momento em que abandonaram a moto do assalto, tomando rumo ignorado. Em seguida, solicitamos apoio da Guarda Municipal para auxiliar na condução da motocicleta até a Delegacia Municipal de Forquilha para os procedimentos cabíveis.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.