"Chance zero" de recriar o Ministério da Segurança, afirma Bolsonaro na Índia

Presidente disse que não há intenção de dividir o Ministério da Justiça de Sérgio Moro.

É zero a chance de recriação do Ministério da Segurança Pública, com o desmembramento do Ministério da Justiça chefiado por Sergio Moro, segundo afirmou o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (24) na Índia.





Na quinta-feira (23), após ouvir apelos dos secretários estaduais de segurança, Bolsonaro prometeu “avaliar” a recriação da pasta da Segurança Pública, nomeando outro ministro comandaria a área da segurança.





Nesta sexta, ao chegar a Nova Déli, na Índia, para uma viagem oficial, o presidente disse que a chance de recriar a pasta da Segurança Pública é “zero”.





"O Brasil está indo muito bem. Segurança pública, os números indicam que está indo no caminho certo, e a minha máxima é: em time que está ganhando não se mexe”, afirmou.





Questionado se a mudança estava descartada. “Lógico que está descartado. Nem precisava responder”, declarou o presidente.





