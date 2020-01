Luciano Hang comemora faturamento da Havan de R$ 10 bilhões em 2019 e pagará salário extra a funcionários

Pela primeira vez em sua história, a Havan registrou um faturamento superior a R$ 10 bilhões. No último ano, a rede catarinense, que conta com 141 lojas, arrecadou R$ 10,7 bilhões com vendas, resultando em um lucro líquido que ultrapassa R$ 1 bilhão. O balanço foi divulgado pelo empresário Luciano Hang, através das redes sociais.





De acordo com ele, o crescimento foi de 45% em relação a 2018, o que representou um aumento de R$ 3,4 bilhões no faturamento. Por conta do resultado, que superou a meta estabelecida de 35%, Hang anunciou que fará o pagamento de mais um salário cheio para os 22 mil colaboradores da Havan, classificado por ele como “um décimo quarto”.





No ano passado, a rede varejista inaugurou 21 lojas. Para 2020, a perspectiva é abrir aproximadamente 20 novas unidades, gerando 3 mil novos empregos no país.

Ontem fechamos o balanço anual do grupo Havan. Crescemos mais de 45%, passando dos R$ 10 bilhões de faturamento e ultrapassando R$ 1 bilhão de lucro líquido. Na Havan trabalhamos com metas e objetivos bem definidos. Por isso conseguimos ir, a cada ano, ainda mais longe. Superamos nossa meta que era de 35% e eu prometi que se isso fosse feito nossos colaboradores ganhariam 100% do PPR (Programa de Participação de Resultados), ou seja, mais um salário cheio no ano. O décimo quarto. Sonhamos alto e só conseguimos vencer os desafios porque temos colaboradores que trabalham em equipe e vestem a camisa da Havan. Para vocês, meu muito obrigado. Que venha 2020. Vamos correr!