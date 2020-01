UNINTA doa equipamentos de saúde para o CPSMS de Sobral

Na manhã desta quinta-feira (23) o Centro Universitário Inta (UNINTA), através da sua Diretoria de Estágios, doou novos equipamentos que auxiliam na promoção da saúde para o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS). Os instrumentos serão utilizados na Policlínica Bernardo Félix da Silva.





Os equipamentos foram doados com o objetivo da otimização do ambulatório acadêmico estabelecido na Policlínica de Sobral, que acolhe estudantes estagiários de diversos cursos do UNINTA. Entre os bens doados estão: 01 Mesa Ginecológica Estofada, 02 Colposcópios Vídeo sem ocular, 01 Maca Fixa com cabeçote móvel, 01 Maca Portátil com cabeçote móvel, 01 Estadiômetro adulto de parede, 01 Estadiômetro pediátrico de mesa e 01 Aparelho PA com braçadeira infantil.





A Diretora de Estágios, Profa. Me. Lourdes Claudênia Aguiar Vasconcelos menciona a importância da ação para a comunidade acadêmica do UNINTA e para a sociedade em geral. “Essa iniciativa visa beneficiar os nossos estudantes da área da saúde, os quais praticam estágios aqui na Policlínica de Sobral, através de um convênio que o UNINTA tem com o órgão e também auxilia para um melhor atendimento à população, que poderá usufruir de equipamentos novos e modernos”.





Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS)





Se configura como uma associação pública, de natureza autárquica, constituída através do Protocolo de Intenções subscrito pelos prefeitos integrantes da Microrregião de Saúde de Sobral e pelo Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria Estadual da Saúde, para o fim de gerenciar as unidades de saúde ingressas no Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará – PROEXMAES, que são o Centro de Especialidades Odontológicas Reitor Ícaro de Sousa Moreira e a Policlínica Bernardo Félix da Silva.





Policlínica Bernardo Félix da Silva





É uma Policlínica tipo II, localizada em Sobral, oferece 13 especialidades médicas, três a mais do que as policlínicas tipo I. Exames complexos são ofertados nas policlínicas tipo II, como tomografia computadorizada, eletroencefalograma e endoscopia respiratória e digestiva.





