"CHUVA" DE BALAS DEIXA DOIS HOMENS FERIDOS NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

Na noite desta sexta-feira, dia 3, por volta das 20h30, foi registrado um tiroteio no bairro Dom Expedito. Duas pessoas ficaram feridas no tiroteio: José Daniel Oliveira dos Santos, residente no bairro Sumaré e Alexandre de Sousa Lima, 21 anos, natural de Coreaú.





As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





A Polícia está realizando diligências na tentativa de prender os bandidos.





Mais detalhes a qualquer momento.