POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL APREENDE MENOR SUSPEITO DE HOMICÍDIO!

Na tarde de 02.01.2020, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção e Pessoa – NHPP, da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu mandado de busca e apreensão contra um menor de 16 (dezesseis), ao realizarem diligência em busca de sua captura na Rua conhecida em Sobral/CE como “Rua da Lama”.





De acordo com as investigações o menor apreendido tem envolvimento direto com 2 (dois) homicídios ocorridos na cidade de Sobral no fim do ano de 2019.





No primeiro, que teve como vitima FRANCISCO DE ASSIS FELIX FERNANDES, ocorrido em 22/10/2019, o adolescente com mais (2) comparsas executaram o jovem a queima roupa com vários disparos de arma de fogo, na própria “Rua da Lama”, local esse onde tanto vítima como acusado residiam. Cabe frisar que os outros 2 (dois) envolvidos no crime já haviam sido presos em flagrante na época do crime.





A segunda vítima foi à pessoa de nome JOSE DAMASCENO TIBURCIO CAVALCANTE, o qual fora morto por disparos de arma de fogo durante a madrugada do dia 29/11/2019, no Bairro Alto da Expectativa, Sobral/CE. Segundo o que foi confessado pelo próprio adolescente, o motivo teria sido por vingança devido a uma rixa antiga, além de supostamente a vítima estar realizando delitos na área.





É de se destacar que durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, os Policiais Civis do Núcleo de Homicídios, conseguiram apreender com o menor, 52g de cocaína embalada em diversos pacotes, pronta para venda e um Revólver Calibre 38 com 3 (três) munições, arma essa inclusive usada nos homicídios, conforme confessado pelo próprio menor apreendido.





Durante depoimento na Delegacia Regional após a captura, o menor confessou a participação nos 2 (dois) homicídios e após todos os trâmites burocráticos, fora recolhido para o Centro Socio Educativo Doutor Zequinha Parente em Sobral/CE, onde ficará a disposição do Juiz da Infância e Juventude.





Assim, mais dois Inquéritos Policiais de crimes de homicídio foram concluídos pelo NHPP de Sobral, com provas de autoria, materialidade e demais circunstâncias envolvidas na dinâmica criminosa.





A população pode contribuir com quais investigações que estejam em andamento repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o número (88) 99261-3471, que é p Whatsapp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP_ de Sobral, Informações e denúncias podem ser repassadas de maneira anônima o sigilo garantido.