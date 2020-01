A chuva e o vento forte geraram transtornos na tarde deste domingo (26) em alguns bairro de Sobral. Árvores foram derrubadas e uma residência desabou na rua Noeme Dias Ibiapina, bairro Junco. Felizmente, ninguém ficou ferido. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local do desabamento, realizando os procedimentos de praxe.

Veja mais sobre: Sobral