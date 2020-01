INTERNAUTA DENUNCIA ESGOTO A CÉU ABERTO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, informando que na rua Raimundo Nonato Dias, bairro Terrenos Novos, existe um esgoto a céu aberto, causando transtornos aos moradores e transeuntes.

Veja a denúncia do internauta:

"Boa tarde! Meu nome é Nayele e atualmente estou morando no bairro Terrenos Novos, na rua Raimundo Nonato Dias e há 15 dias estamos sofrendo com essa lama em frente ao meu ponto de comércio, lama essa que prejudica tanto a nós, como a minha filha de apenas 1 ano, bem como outras crianças e outras pessoas que passam pela avenida. Já foi ligado varias vzs para o saee e eles náo solucionam o problema. Hoje pela manhã, esteve um carro do saee para desentupir o esgoto, mas logo após saírem do local, voltou tudo de novo, Peço que por favor publique para que o saee retorne ao local e refaça seu serviço novamente, só que dessa vez faça que preste porque se não volta a entupir novamente. Obrigado!"