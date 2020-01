Chuva em Minas Gerais deixa pelo menos trinta mortos

Números da Defesa Civil até o momento: 30 mortos, 7 feridos e 16 desaparecidos. Mais de 2,5 mil pessoas desalojadas e 911 desabrigadas.





A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou, neste sábado (25), que 30 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas após chuvas torrenciais que atingem o estado nos últimos dias.





Córregos e ribeirões transbordaram, vias tiveram que ser interditadas e áreas foram atingidas por deslizamentos de terra.





Ainda de acordo com a Defesa Civil, 16 pessoas seguem desaparecidas. Ao todo, 2.554 pessoas estão desalojadas e 911 estão desabrigadas.





O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edgar Estevo, explicou que os óbitos ocorreram em deslizamentos de terra e soterramentos.





As mortes foram registradas em três cidades: Belo Horizonte, Ibirité e Betim.





Mais de 3.375 pessoas foram atingidas diretamente pela forte chuva.