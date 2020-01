Clínica de Psicopedagogia do UNINTA divulga balanço de atendimento do semestre 2019.2

A Clínica de Psicopedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA), durante o período de julho a dezembro de 2019, registrou o total de 795 sessões realizadas com acadêmicos da instituição e estudantes de escolas públicas e privadas.





Coordenada pela professora Me. Léa Barbosa de Sousa, a clínica realiza atendimentos semanalmente. Cada aluno registrado participa de uma sessão por semana com um dos psicopedagogos e estagiários que compõem a equipe, conforme a queixa que apresenta.





A clínica atua na prevenção de possíveis problemas de aprendizagem que possam vir a prejudicar o desempenho dos acadêmicos nos estudos, oferecendo orientações, aconselhamentos e apoio psicológico.





De julho a dezembro, foram atendidos 122 acadêmicos de cursos distintos, totalizando 614 sessões. Já no atendimento de responsabilidade social, destinado a crianças bolsistas e da rede municipal, foram registrados 05 estudantes, totalizando 12 sessões.





Também foram atendidos 18 estudantes de escolas particulares, com o total de 99 sessões. Os estagiários do Curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar do UNINTA realizam 70 sessões, com 7 estudantes.





Para agendar uma sessão, os interessados podem ligar para o número (88) 998513000 ou marcar presencialmente. A Clínica está localizada no 1º andar do Prédio Sede 1, no UNINTA.