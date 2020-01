Confira os nomes e estado de saúde das mulheres atropeladas ontem em Sobral

Vítimas atropeladas ontem à noite na avenida Pericentral, nas proximidades do bar do "Bambu" foram identificadas como: Ana Paula Martins Pernambuco, 36 anos e Sandra Maria Martins Pernambuco, 42 anos. Ana Paula é Técnica de Enfermagem no Hospital Regional e Sandra é Copeira no Hospital Santa Casa. As duas são irmãs e moram na Rua Natal no bairro Sinhá Saboia.





Sandra estava indo deixar Ana Paula no trabalho em uma moto quando foram atropeladas por Éder Mourão Sá, na Avenida Pericentral. Ana Paula ficou mais grave porque teve o pulmão perfurado, ela passou por cirurgia e o estado é estável. Ela ainda vai precisar fazer mais duas cirurgias porque sofreu uma forte pancada na bacia e na coluna. Sandra sofreu ferimentos mais leves, no pescoço e coluna. Mas o estado dela é estável. As duas permanecem internadas na Santa Casa de Sobral.





Com informações de Sobral na Mídia