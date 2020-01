SOBRAL: APÓS 5 HORAS DE NEGOCIAÇÃO, HOMEM É AUTUADO EM FLAGRANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Eder Mourão Sá, 47 anos, foi preso ontem em flagrante por tentativa de homicídio, após uma ocorrência que durou quase 5 horas para seu encerramento.

Eder furou um bloqueio policial na BR222, durante a fuga colidiu com outros carros e atingiu duas mulheres.

O acusado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.









Perseguição

A perseguição policial teve início por volta das 17h40. Segundo a PRF, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia federal.





Os agentes decidiram fazer o acompanhamento tático do veículo e, ao entrar na cidade de Sobral, deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.





Na tentativa de continuar a fuga, o homem deu uma marcha à ré e colidiu com a viatura da PRF e com outros automóveis que estavam estacionados.