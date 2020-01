CORPO DE RECÉM-NASCIDO É ENCONTRADO JOGADO EM TERRENO BALDIO EM TIANGUÁ

O corpo de um recém-nascido do sexo feminino foi encontrado por populares na tarde deste sábado (04/01), em um terreno baldio localizado entre o cruzamento das ruas Vicente da Costa Paixão e Vereador Raimundo Lima Mirante, por trás do Ginásio Coberto, em Tianguá. Ao Ibiapaba 24 horas a polícia informou que era por volta das 15h30 quando moradores encontraram o corpo do bebê que ainda estava com o cordão umbilical e acionaram a PM.





"É triste essa situação, estou nervoso até agora, a gente fica imaginando o que se passou pela cabeça da mãe dessa criança pra fazer essa loucura.", disse um morador que não quis se identificar.





Equipes da Polícia Militar resguardaram o local até a chegada da Perícia Forense que fez a remoção do corpo ao IML de Sobral.





Um inquérito policial deverá ser aberto para apurar os fatos e identificar a mãe da criança.





(Ibiapaba 24 horas)