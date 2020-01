DENÚNCIA: ESGOTO A CÉU ABERTO NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando esgoto a céu aberto na rua Joaquim Fernandes Magalhães. Segundo o denunciante, há bastante tempo o esgoto está causando transtornos aos moradores e transeuntes.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá bom dia! Sou de Rafael Arruda, gostaria de fazer uma denuncia, há mais de um ano que sofremos com esse vazamento de água e esgoto, um do lado do outro, o mau cheiro insuportável onde mora idoso com problemas pulmonar, já foi feito reclamação ao saee, já vieram aqui, viram o vazamento tanto do cano da água, quanto do esgoto, falou que o cano do esgoto não está encaixado na manilha. Agora como que faz um saneamento básico e não encaixa todos os canos nas manilhas? Eu já falei com o encarregado da obra na época, ele ficou de mandar e olhar e até agora nada, o único jeito que encontrei foi fazer essa denuncia pra ver se resolve porque todos se prejudicam com esse mau cheiro, essa pouca vergonha fica na rua Joaquim Fernandes Magalhães, nas proximidades do sindicato e na frente da casa do padre, também tem uma tem uma manilha do esgoto quebrada há mais de ano e nada foi feito."