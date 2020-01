SOBRAL: SOLICITAÇÃO DO INTERNAUTA!

Internauta envia mensagem ao Blog Sobral 24 horas, solicitando mais atenção da Prefeitura de Sobral para com a Praça do Bairro Cohab 3.

Confira na íntegra:

"Solicitamos a prefeitura de Sobral mais atenção com a praça localizada no bairro Cohab III, local agradável e com grande concentração de pessoas que realizam atividades físicas e usam outros equipamentos públicos: o posto de saúde e a academia de saúde, só que a arborização, os jardins e as calçadas precisam de manutenção permanente, então, o município deveria realizar alguma parceria com uma empresa privada para assumir este serviço como ocorre em outros locais da cidade, pois no bairro tem um morador que é empresário e presidente da Câmara de Vereadores que pode dá exemplo e conseguir uma parceria ou patrocinar este espaço, dando exemplo para os outros parlamentares."