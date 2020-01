DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL ATRASA PAGAMENTO DOS APLICADORES DA ESFAPEGE!

Internauta denuncia que Prefeitura de Sobral ainda não pagou os Aplicadores da Esfapege. Segundo a denúncia, desde o mês de novembro do ano passado que o pagamento tá atrasado.

Veja a denúncia na íntegra:

"Queria saber até quando os aplicadores continuarão sendo desvalorizados e desrespeitados na cidade que se diz orgulhosa de ser nota 10. Prestamos um serviço para a Esfapege entre os meses de novembro e começo de dezembro e até agora nem sinal de pagamento, mandamos mensagem e ninguém responde, disseram que ia sair até dia 20 e até agora nada. Ano passado no dia 7 o dinheiro já estava na conta, por que não se padroniza as datas de pagamento já que é feito um edital? E se exige muitos dos aplicadores, mas na hora do pagamento ninguém sabe de nada, afinal, o serviço já foi prestado e quem quiser que espere! Cadê a empatia do gestor da Esfapege defensor da educação nota 10, e com nós aplicadores? Penso que deveríamos ser mais valorizados diante do papel tão importante que desenvolvemos diante desse processo avaliativo. Por que toda vez esse descaso na hora do pagamento do nosso serviço? No momento em que é lançado o edital já não tem reservado a verba para os custos do processo seletivo??? Ou é feito tudo de maneira organizada somente até a hora da aplicação das provas? Depois do serviço prestado, a falta de desorganização toma de conta e ninguém sabe de mais nada e ficamos refém da boa vontade do gestor da esfapege em liberar nosso pagamento!!!"