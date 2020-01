Prefeitura de Sobral empossa 203 professores efetivos na rede municipal de ensino

O Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e o Secretário da Educação, Herbert Lima, empossaram na noite da última quinta-feira (23/01), os 203 professores aprovados no concurso público realizado em 2018. A solenidade ocorreu no auditório do Centro de Educação a Distância (CED), com a participação de diretores e coordenadores das escolas municipais, além de familiares dos professores empossados. Essa é a quarta solenidade de posse de professores realizada nesta gestão. Ao todo, 529 professores efetivos foram empossados.





O secretário da Educação parabenizou os professores e destacou. "Vocês estão entrando em desafios que muitos dos colegas de vocês, sejam professores efetivos ou temporários, estão atravessando nesse momento. Desafios esses que são fundamentais para que a gente possa não só garantir e continuar o trabalho de excelente qualidade que já foi muito bem citado aqui, e que é de conhecimento de todos em relação ao ensino público no espaço de Sobral ”, disse Herbert Lima,





O prefeito Ivo Gomes deu as boas-vindas aos novos professores. ’’Parabéns, a vocês! Boa sorte! sejam felizes e continuem garantindo que Sobral garanta à nossa criançada e aos nossos adolescentes uma chance na vida, a chance através do conhecimento. ’’ Na ocasião, o prefeito assinou o projeto de Lei do reajuste salarial do magistério de 12,84%, percentual estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC).





Foram empossados professores das áreas de Língua Portuguesa (59), Matemática (26), Ciências (30), Geografia (20), História (18), Educação Física (19), Artes (11) e Inglês (6) para atuarem nos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano); e de Pedagogia (14) para atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) da rede pública municipal de ensino. Os novos servidores assumirão as salas de aula no dia 3 de fevereiro, início do ano letivo nas escolas municipais





Também participaram da solenidade a vice-prefeita Christianne Coelho; representando o legislativo, a vereadora Socorrinha Brasileiro; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral, Gilvan Azevedo; o diretor-presidente da Escola De Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege), Amaury Gomes; e os técnicos da Secretaria da Educação de Sobral.