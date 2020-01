EMPRESÁRIO QUE ATROPELOU DUAS MULHER E CAUSOU VÁRIOS ACIDENTES EM SOBRAL JÁ ESTÁ EM LIBERDADE

O empresário Eder Mourão Sá, 47 anos, foi posto em liberdade em audiência de custódia nesta terça-feira, dia 21, em Sobral. O empresário atropelou duas mulheres e causou vários acidentes na última quinta-feira, dia 16, em Sobral.

Eder Mourão Sá

A perseguição





A perseguição policial teve início por volta das 17h40. Segundo a PRF, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia federal.





Os agentes decidiram fazer o acompanhamento tático do veículo e, ao entrar na cidade de Sobral, deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.





Na tentativa de continuar a fuga, o homem deu uma marcha à ré e colidiu com a viatura da PRF e com outros automóveis que estavam estacionados.





A partir daí, tiveram início as negociações para que o motorista saísse do carro. Familiares estiveram presentes para auxiliar os trabalhos da polícia. O homem permaneceu no veículo até por volta das 23h, quando a polícia conseguiu convencê-lo a se retirar do automóvel.





Uma mulher, vítima do empresário, continua internada no hospital Santa Casa de Sobral em estado gravíssimo.