Campeonato Cearense pode ter desfecho nesta quarta-feira (22)

Sexta rodada da primeira fase da competição será disputada nesta quarta-feira (22).

Faltam apenas duas rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Cearense de 2020. Ao final desta etapa do torneio será possível conhecer os dois clubes rebaixados à Série B do Campeonato Cearense. O líder da primeira fase do torneio garante vaga na Copa do Brasil de 2021. A 6ª rodada da primeira fase da competição será disputada nesta quarta-feira (22).





Confira a lista dos jogos





Briga pela ponta





A situação é favorável para o Guarany de Sobral e Barbalha, já garantidos na etapa seguinte. Dois pontos distanciam do Guarasol (líder com 13 pontos), da Raposa. Os dois brigam pela liderança.





O Ferroviário também tem possibilidade de se tornar líder. A missão é vencer os dois jogos que restam e torcer para nenhum dos rivais conseguir pontuar.









Para se manter na elite





A missão mais difícil é a do lanterna Horizonte, com apenas um ponto somado. Sob o comando do técnico Roberto Carlos, o Galo do Tabuleiro se manteve quatro temporadas na elite, mas necessita de uma combinação de resultados que envolve Caucaia, com sete pontos, e Atlético-CE e Pacajus, ambos com cinco, para seguir na elite.





Já o Floresta, com apenas dois pontos somados e também na zona de rebaixamento, também precisa de um tropeço dos três adversários: Pacajus, Atlético-CE e Caucaia. Nesta quarta-feira (22), às 15h30, Horizonte e Floresta medem forças no Domingão. Se quiser escapar, o Horizonte deve ganhar todos os duelos, já o Floresta tem chance com uma vitória e um empate.





Com informações do portal Globo Esporte