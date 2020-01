SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI! LAMENTÁVEL!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a precariedade e a falta de médico no Centro de Saúde da Família (CFS) do bairro Alto da Brasília.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Aqui no posto de saúde do bairro Alto da Brasília, o atendimento é péssimo, agora além do médico que chega muito tarde e disseram que ele não sai porque é concursado só sai se quiser, agora disseram que se acidentou e vai ficar afastado por 2 meses e está sem médico pra atendimento. Será que o bairro vai ficar sem atendimento médico porque só tem um médico e os enfermeiros só servem pra fazer triagem e nada mais? Quero dizer pro prefeito que visite mais os PSF, até os dentistas tem que ter paciência, a gerente voltou agora de férias, mas o que adianta ter se não fazem nada!









Tenho uma filha de 12 anos que tá precisando marcar uma consulta pro ortopedista e tá difícil viu! Será que minha filha vai ficar deficiente por esperar por uma consulta, ela tem falta de ar e dor nas costas, é difícil ver um filho sofrendo e vc não poder fazer nada, porque tem que passar pelo médico, agora vai chegar às aulas e ela não pode tá levando peso nas costas. Por favor peço a ajuda de vcs pra divulgar e chamar a atenção do Prefeito!"