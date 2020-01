EMPRESÁRIO VAI RESPONDER POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E RESISTÊNCIA, DIZ DELEGADO

O empresário Éder Mourão Sá, 47 anos, foi autuado em flagrante delito pelo Delegado Márcio Luís. Éder Mourão Sá, no início da noite de ontem (16), dirigindo um veículo do tipo Hilux furou bloqueio da PRF, colidiu com dois veículos e atropelou duas mulheres que transitavam em uma motocicleta na avenida Pericentral. O acusado depois de passar cinco horas dentro do veículo, fazendo ameaças aos policiais que tinha explosivos e armas no carro, saindo após a intervenção de familiares com o apoio dos policiais do Cotar. Éder vai responder por tentativa de homicídio Art. 121 com dolo eventual, Art. 163 parágrafo único inciso III (dano ao patrimônio público) e resistência.





Sobre o procedimento policial, o Dr Márcio tem mais detalhes.

(Sobral na Mídia)